Le Musée du Verre de Charleroi fête ses 50 ans: pour la conservatrice, "le verre est un support de création artistique!"

Catherine Thomas, vous voilà donc prête à lancer les festivités ?

Oui, le jubilé du musée va servir de fil rouge à toute notre programmation, jusqu’en juin 2024, au moins. Une campagne d’affichage est aussi lancée, c’est le bon contexte pour redécouvrir notre musée, avec ses collections riches et variées. Car, depuis plus de dix ans que je suis en poste, je continue à œuvrer pour que le verre soit reconnu comme un support de création artistique et pas simplement comme un matériau industriel pratique ou un objet décoratif.

C’est le cas de votre nouveau focus d’artiste, qui est déjà visible…

Depuis ce 22 septembre, nous mettons en évidence, sur notre mezzanine, un travail récent de Chantal Delporte. C’est amusant car cette artiste a été la première à être mise en focus, en 2014, dans l’espace que nous utilisions alors, le sas vide entre le musée du verre et le musée de l’industrie. Le travail de Chantal Delporte est remarquable, elle travaille la pâte de verre, avec des temps de cuisson qui peuvent prendre trois, quatre semaines. Elle réalise aussi des brindilles de cristal cuites dans du sable, un processus minutieux et fragile. Le résultat donne des pièces qui évoquent l’ADN, les réseaux sanguins mais aussi les branches d’arbre. Son propos, c’est que l’être humain est de plus en plus détaché de l’écosystème et que, pire, l’activité industrielle endommage la nature.

Qu’est-ce qui vous attend pour la fin de cette année 2023 ?

Nous allons publier deux livres. En novembre, dans le cadre de l’année "2023, Bruxelles capitale de l’art nouveau", nous sortons un ouvrage qui recense nos collections d’art nouveau. Puis, en décembre, enfin, nous éditerons notre grand ouvrage sur les vitraux privés à Charleroi. C’est le résultat d’un long travail, dont les prémices remontent à 2013. C’est la première expérience en Belgique de classement scientifique des vitraux privés. Mais c’est un livre que nous voulons accessible au plus grand nombre, au-delà de sa rigueur scientifique. Nous avons recensé plus de 300 vitraux dans plus de 140 habitations de l’intra-ring, ce sont principalement des vitraux art déco et modernistes mais il y a quelques pièces art nouveau. Nous avons aussi fouillé les archives, pour retrouver des vitraux qui ont disparu, notamment dans les bâtiments démolis quand le boulevard Tirou a été aménagé.

Les vitraux font partie intégrante de la collection du musée. En cas de déménagement au centre-ville, vous pourriez mieux les mettre en valeur.

Oui, nous possédons de nombreux vitraux de taille modeste et quinze grandes pièces, notamment signées Victor Horta ou Jacques Gruber. Quant à déménager, je ne peux m’en tenir qu’aux déclarations de la Ville. Le projet est toujours d’actualité mais déménager un musée, ce n’est pas anodin. Il faut laisser le temps que les choses se fassent. J’adore mon métier, j’adore la chouette structure que nous avons ici au Cazier, dans l’immédiat, je ne me vois pas ailleurs. Mais oui, avec de plus grands espaces, nous pourrions exposer nos vitraux. Nous avons aussi de nombreux verres et gobelets qui mériteraient une meilleure présentation au public.

Qu’est-ce qui est au menu pour le début de l’année 2024 ?

À partir du mois de mars, nous allons entamer un petit chantier, qui va nous permettre de réaménager tout le rez-de-chaussée du musée. Normalement, dès la mi-avril, nous pourrons utiliser ces nouveaux espaces d’exposition, où il y aura des vitrines qui permettront de présenter du verre industriel, issu des verreries de l’Hermitage, des Hamendes, Baudoux ainsi que des Glaceries de Roux et de Glaverbel. En mai, ce sera plutôt chargé, avec, en même temps, la Biennale du Verre contemporain qui prendra place au sein du Musée des Beaux-Arts de Charleroi et les Glass Days, que nous organiserons ici, au Bois du Cazier, du 24 au 26 mai. Plus de 30 artistes et artisans seront présents, pour des démonstrations de filage au chalumeau et soufflage du verre, notamment. Et nous clôturerons ce cinquantième anniversaire avec des animations en marge de la Fête de la Musique, en juin.