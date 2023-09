“Passe à la maison!”: les maisons de jeunes ouvrent leurs portes ce samedi

Les MJ de la région de Charleroi ne font pas exception et ouvriront elles aussi leurs portes. Lieux parfois méconnus du grand public, les maisons de jeunes sont pourtant des endroits fonctionnant par et pour les jeunes. Avec des missions d’accueil et d’accompagnement dans les projets, les MJ accueillent les jeunes âgés de 12 à 26 ans. L’une des particularités et preuves de l’implication des jeunes souhaitée est par exemple l’inclusion de jeunes de moins de 26 ans au sein du conseil d’administration.

Projets musicaux, voyages découvertes, cours de danse ou encore accompagnements des travaux scolaires, tout est possible dans une maison de jeune. Véritable repère pour la jeunesse, leur but est d’accueillir au mieux et encourager une certaine participation citoyenne.

Grâce à un encadrement composé d’animateurs professionnels, les jeunes abordent des sujets sociétaux, valorisent leur créativité et mettent en œuvre des projets.

Ils trouveront, dans cet espace ouvert à toutes et à tous, une écoute bienveillante et un lieu de rencontre, de partage, de découverte et d’émancipation.

Les jeunes qui souhaitent franchir les portes d’une MJ peuvent le faire dans une des maisons de jeunes implantées non seulement dans notre région mais également dans les quartiers. Dans la région on trouve ACJ La Broc à Charleroi centre ville, MJ Atelier M à Marchienne, MJ Case Départ à Fontaine-l’Evêque, MJ Thuin à Thuin, MJ Les Gais Lurons à Gosselies, MJ Secteur 42 à Lodelinsart, MJ Roux à Roux, MJC Couillet à Couillet et la MJ de Montignies-sur-Sambre.