"Une grande manif pour le logement à Charleroi": citoyens, associations et travailleurs de rue occuperont les places publiques ce lundi 2 octobre

Le lundi 2 octobre, ça sera la Journée mondiale de l'Habitat. Et l'occasion d'une grande manif pour le logement à Charleroi. "Avec des citoyens, des gens de la rue, des collègues d'ici mais aussi de Liège et de Namur par exemple", explique Denis Uvier, de Solidarités Nouvelles. "On va passer devant l'AIS (agence immobilière sociale), la Sambrienne (société de logements publics) et le Fonds du Logement pour les interpeller, les questionner sur l'accès à logement de qualité pour toutes et tous!"