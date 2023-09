Explosion du nombre d’abandons à la SPA de Charleroi

Pour le responsable, les causes sont multiples. Il y a d’un côté la situation économique des propriétaires d’animaux en le réchauffement climatique. “La hausse du coût de la vie est un des facteurs d’abandons. Non insistons bien, depuis des mois, sur le fait que ne recueillons plus de chiens abandonnés mais cela ne sert à rien car les propriétaires n’hésitent pas à abandonner leur animal sur le bord des routes et en tant qu’animaux trouvés nous devons les prendre en charge. S’occuper d’un animal a un prix que beaucoup n’arrivent plus à assumer. Entre la nourriture, les soins ou encore le toilettage cela représente un montant important. Pour nous-même la situation est plus compliquée. Alors que nous pouvions compter sur des dons de nourriture pour nourrir les animaux cela n’est plus une réalité aujourd’hui. Nous devons en acheter en grande quantité. Les personnes qui nous contactent pour nous parler d’abandon pour raison financière nous tentons de les soulager en leur offrant de la nourriture ou en permettant l’intervention que notre vétérinaire intervienne. Il est aussi rappelé aux personnes émargeant du CPAS qu’ils peuvent avoir, à la SPA, des tarifs préférentiels. ” Pour la forte hausse du nombre d’abandons des chats une des causes est à trouver du côté du changement de climat. “Nous avons des caisses de chats qui nous sont amenés. En raison d’un climat plus doux, les chats pouvaient avoir 2 portées par an mais là c’est monté à trois ce qui accroît considérablement leur population. Pour la période du 15 juin au 15 septembre 2022 nous avons accueilli 569 chats et cette année nous en sommes à 804. Depuis le 1er janvier nous avons accueilli 924 chiens et 1 675 chats, un record. Même si le nombre est important il est à noter également l’augmentation du nombre des associations venant en aide aux animaux. ”

Même si ce n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan, la SPA, dès le 1er novembre, ne proposera à l’adoption que des chiens stérilisés.