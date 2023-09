L'autoroute E42 Mons-Liège fermée à Courcelles à cause d'un accident entre deux camions, un poids lourd sur le flanc

Résultat: un camion est couché sur le flanc et obstrue la circulation sur l'autoroute et de nombreux colis sont éparpillés sur la route. Les pompiers de Jumet, sous les ordres du lieutenant Van Nieuwenhoven et de l'adjudant Delvigne se sont rendus sur les lieux avec la désincarcération et le balisage, ainsi qu'une ambulance et le SMUR. Si au départ, on annonçait un chauffeur coincé sous son camion, il n'en est finalement rien et aucun blessé n'est à déplorer.

Accident entre deux camions sur l'autoroute E42, le 30 septembre 2023. ©FVH

Pas de circulation jusqu'à 13h

Depuis l'accident, l'autoroute est totalement bloquée sur plus de 9 km. Une déviation a été mise en place via la sortie 17 Courcelles, annonce la police fédérale. Le dépanneur présent sur place prévoit une opération d'évacuation jusqu'à au moins 13h, termine la police fédérale.