Bar à chats, à livres, à baskets, à plantes ou à vin: où boire un verre à Charleroi dans une atmosphère insolite et unique?

À Charleroi, il existe des bars à thèmes où on peut boire une boisson chaude, une limonade maison, un verre de vin mais pas que…

Nous avons référencé quelques bonnes adresses où passer un bon moment verre en main en profitant d’un service supplémentaire proposé par l’établissement.

Pour les amoureux des chats, il existe le Carolo Cat à la rue de Marcinelle. Dans ce bar, on se pose à une table tandis que des chats se baladent tranquillement au milieu des clients. Outre la compagnie agréable et reposante des félins, il est possible d’adopter un chat. Le projet réalisé en collaboration avec la SPA de Charleroi et un tel succès qu’un deuxième bar à chat a ouvert à Marchienne.

Le Carolo Cat propose boissons et chats à l'adoption. ©Ngom

Dans le passage de la Bourse c’est chez Livre ou Verre que l’on peut passer un moment sympa. Au milieu des rayons remplis de livres disponibles à l’achat on peut s’installer confortablement pour discuter de tout et de rien au calme comme dans une bibliothèque.

Drink et bouquins à Livre ou verre. ©Ngom

Plus loin dans la galerie chez Mama and son, ce sont les amoureux des sneakers, ces baskets uniques, que l’on profite d’un espace à l’américaine avec ses boissons, ses bagles et ses friandises.

American style chez Mama and son. ©Ngom

L’un des nouveaux établissements qui a le vent en poupe est “Des plantes et vous”. Situé dans la galerie Bernard, la souriante Marie-Laure a ouvert il quelques semaines un établissement tout spécial. Pénétrer le lieu s’apparente à rentrer en un instant dans une jungle épaisse. Par terre ou suspendues, les plantes offrent un décor “Urban Jungle”. En plus déguster un café dont la barista a le secret, il est possible d’acheter les plantes qui forment le décor.

Marie-Laure propose des cafés spéciaux et des plantes. ©D.R.

Parce qu’il n’y a pas qu’en centre ville qu’il est possible de se poser verre en main dans un endroit sympa tenu par des gens tout aussi sympa, il y a le bar à vins Saka 20. Cet établissement tenu par Philippe Genion notamment, est un temple du vin et de la bonne humeur. Assis à table, non seulement on profite des histoires des tenanciers et d’un choix musical éclairé mais également de conseils personnalisés pour repartir avec l’une des nombreuses bouteilles proposées à la vente. En automne et en hiver même “enfermé” il est toujours possible de voyager et de s’inventer des histoires au milieu d’une bibliothèque, d’une jungle tropicale, d’un vignoble à découvrir, aux States ou encore avec des chats.