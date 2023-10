Il prête sa voiture à son dealer... et prend 1 an de prison pour "complicité"

Prêt de véhicule = coparticipation

L’interpellation d’Anthony, le 29 août dernier, a permis à ce dernier de prendre connaissance de ce jugement par défaut à son encontre et de former opposition une fois son arrivée en prison. Le 13 janvier 2022, la Mercedes d’Anthony a déjà attiré l’attention des policiers. “Il conduisait la voiture et son dealer en était le passager. La rencontre avait eu lieu pour lui permettre d’acheter de la drogue”, révèle le parquet en évoquant ce premier contrôle policier.

Quatre mois plus tard, bis repetita. Cette fois-ci, c’est le co-prévenu qui est contrôlé au volant de la voiture d’Anthony. “Il conduisait avec des produits stupéfiants sur lui. Auditionné, il a reconnu qu’il vendait et a confirmé avoir eu le véhicule à prêter par l’opposant en échange d’une boulette de cocaïne. Intercepté le même jour, Anthony a confirmé avoir prêté sa voiture en échange de la boulette, car 'il était en manque et qu’il n’avait pas d’argent pour financer sa consommation'”.

Pour le parquet, il est évident qu’Anthony devait savoir que son véhicule allait servir au dealer pour son activité de vente. Il est donc co-auteur de la vente des deux produits stupéfiants. La confirmation du jugement est donc requise par le substitut du procureur, sans s’opposer à un sursis probatoire pour aider l’opposant à soigner son addiction.

Une vente contestée

Du côté de la défense, on admet volontiers la détention des produits stupéfiants, pas la vente puisqu’Anthony n’a jamais vendu quoi que ce soit. Me Carlucci, conseil d’Anthony, rappelle également que ce dernier a été “un peu naïf” en prêtant son véhicule pour ce qui devait être “une petite course”. Une peine de travail est plaidée, au lieu de l’année de prison.

Jugement le 4 octobre.