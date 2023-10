Après Charleroi, Fleurus interdit les rassemblements du parti “Chez Nous”: la coalition antifasciste en action

Le bourgmestre fleurusien Loïc D’Hayer averti par la coalition antifasciste de Charleroi. Celle-ci a organisé un rassemblement et interpellé le Bourgmestre, dans le but d’empêcher de manière pacifiste l’événement du parti “Chez Nous”.

La coalition antifasciste de Charleroi formée des syndicats FGTB et CSC et des associations a pour mission de lutter contre notamment les partis d’extrême droite. La Ville de Charleroi a déjà affirmé sa position antifasciste via l’adoption d’une motion. “La motion “Charleroi, ville antifasciste” a été votée le 23 janvier 2023 par le conseil communal de Charleroi faisant de notre ville la première ville antifasciste de Belgique. Les villes de Namur, Liège et Mons ont également embrayé le pas et signé des motions similaires. La motion a déjà permis d’interdire deux événements du parti d’extrême droite “Chez nous”, l’un le 4 février et l’autre le 30 mars dernier, initialement prévus à Charleroi puis déplacés à Namur et Cuesmes pour finalement être interdits. ”

Ce 1er octobre 2023, “Chez nous” souhaitait une nouvelle fois se réunir à Gilly dans le cadre de son “grand meeting patriote”. Conformément à la motion, "la Coalition antifasciste de Charleroi a invité les autorités compétentes de la Ville de Charleroi à prendre un arrêté motivé afin d’interdire l’événement. À nouveau, grâce au travail de la coalition, l’événement a été interdit par la Ville avec un arrêté de police. Nous avons reçu l’assurance que la police appliquera l’interdiction sur l’ensemble du territoire de Charleroi. De son côté, Fleurus a également pris les dispositions nécessaires afin d’interdire le rassemblement de “Chez Nous” qui n’a donc pu se tenir. La commune de Fleurus avait pris des dispositions en 2019 et il est prévu de se revoir afin de vérifier si tout est encore d'actualité au quel cas nous remédierons à cela”, nous communique-t-on de source syndicale.