BEtaLARP : la grand-messe du GN, le “jeu de rôle grandeur nature”, se fera à Charleroi en octobre

Et tous les ans, la communauté se réunit à BEtaLARP, sorte de “grand-messe” du jeu de rôle, qui se tient depuis quelques éditions à l’auberge de jeunesse de Charleroi. Cette année, ce sera le week-end du 27, 28 et 29 octobre, sous la houlette de la fédération et “d’une super équipe de bénévoles motivés”. “Au début, c’était une journée, et maintenant quasi trois”, reprend Camille. “Oui, la fréquentation augmente et il y a un engouement de plus en plus important, avec des gens qui viennent de loin pour nous, des Belges bien sûr, mais aussi des Français, il y a même cette année une délégation qui débarquera directement de Budapest (Hongrie) : c’est très enrichissant de voir les réalités internationales dans le jeu de rôle grandeur nature, avec les cultures, les niveaux de vie et les façons de jouer différentes.”

BEtaLARP 2022: un événement à Charleroi autour du jeu de rôle grandeur nature (GN). ©BE Larp

Au programme du week-end : conférences sur les actualités belges ou internationales, exploration de nouvelles façons de jouer, sujets d’actualités autour du jeu de rôle comme la sécurité physique et mentale, des ateliers, des workshops, des petits jeux courts pour s’initier ou encore des tables rondes pour échanger. “Cette fois, on aura les LARP Awards, où la communauté pourra choisir son GN favoris dans 11 catégories. C’est un peu l’idée de BEtaLARP : rassembler des gens autour de leur passion commune. Aujourd’hui, le jeu de rôle se diversifie, alors qu’il y avait beaucoup de médiéval fantastique à la base, ça part en post-apocalyptique, en science-fiction, en Far West, en jeux plus historiques, sociaux, etc. On aimerait aussi réussir à convaincre des gens de venir jouer avec nous ou nous parler durant ce week-end, ça n’est pas un cercle fermé ! Il ne faut pas hésiter à regarder le programme et venir à l’une ou l’autre chose, c’est l’occasion : c’est hyper accessible aux jeunes, moins jeunes ou plus vieux… et pour ceux qui ont peur en raison d’une barrière de la langue, il y a aussi du public néerlandophone ou anglophone. On vous attend !”

> De vendredi 20h30 à dimanche 17h30, rue du Bastion d’Egmont 3, 6000 Charleroi. Prix d’entrée : à partir d’1 €, en PLC (”prix libre et conscient”)