Manifestation pour davantage de logements et en meilleur état à Charleroi : “on construit des trams, des gares… mais tout le monde n’a pas un toit !”

Manifestation de Solidarités Nouvelles asbl à Charleroi, avec des sans abri, pour le droit au logement. ©VAN KASTEEL

La tension de certains était même palpable en s’adressant à la société de logements La Sambrienne, à la Société Wallonne du Logement ou au Fonds du Logement : “justifiez vos salaires ! Faites quelque chose, et pas que des promesses qu’on nous fait déjà depuis 20 ans !” s’évertuait à crier un jeune homme à la rue. “Je vis dans un logement sans ascenseur, comment voulez-vous que je fasse ?” demande une dame plus âgée, en chaise roulante.

En début de manifestation, le ton était déjà donné au mégaphone : “On fait de l’aménagement urbain, on construit un tram, on étend un métro, on fait des gares neuves… alors qu’il n’y a pas assez de logements pour tout le monde. Le problème est partout, dans toutes les villes wallonnes et à Bruxelles : marchands de sommeil, logements vides, expulsions… alors qu’expulser la misère ne la fait pas disparaître !” clamait une personne de Solidarités Nouvelles, l’asbl organisatrice.

Partie de la place du Manège, la manifestation a tourné dans les rues de Charleroi pour se terminer à la place Verte.