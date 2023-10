Monceau: le vignoble du Martinet a mis en bouteille son premier "or blanc"

Pour une première année, qui s’apparentait encore à un essai, le résultat va au-delà… Michel Fivet, une des chevilles ouvrières du vignoble, scrute le verre qu’il vient de remplir. "La robe est belle, brillante, légèrement dorée. Au nez, il y a du coing, du miel, un peu de minéralité. En bouche, l’attaque est souple, avec une bonne base acide qui n’agresse pas, aromatique. Il y a des fruits blancs, avec une note citronnée. La persistance est limitée, sans doute en raison de la jeunesse des vignes qui n’avaient que trois ans."

Le sort du vin issu des deux autres cépages (100 pieds de johanniter et 100 autres de muscaris) n’est pas encore décidé. "Notre intention était de réaliser des assemblages, mais il faut reconnaître que le résultat n’est pas convaincant, confie Henri Larsille, à l’origine de ce projet de vignoble. On n’a pas encore décidé de ce qu’on en ferait. Peut-être un vin oxydatif, comme on en fait surtout dans le Jura. Mais c’est très particulier, et il faut savoir l’apprécier."

Les papilles mises en alerte, les amateurs et les curieux se poseront une question, essentielle: où goûter ce vin, le seul issu d’un vignoble établi sur le territoire de la ville de Charleroi ? Impossible de s’en procurer dans le commerce, il ne sera pas mis en vente. "On ouvrira des bouteilles lors d’événements au vignoble qui, rappelons-le, a une visée didactique. Ou, par exemple, lors de notre souper gastronomique de février. À confirmer." Une chose est sûre: le vin s’appellera "or blanc du Martinet". Suggestif, notamment parce que le vignoble est implanté près d’un site au passé minier…

Vendanges prometteuses

Cette période est très chargée pour les bénévoles de l’ASBL gestionnaire, Vins et gourmandises de Wallonie. Car neuf jours auparavant, ils ont entamé les deuxièmes vendanges du petit domaine. "On a commencé par le muscaris, poursuit Henri Larsille. On a de très beaux grains, très sains, et une production en hausse de 40% parc rapport à l’an passé. Soit 205 litres de jus." Qui, en fin de fermentation, est déjà très prometteur, avec des arômes caractéristiques de muscat déjà bien présents… Les deux autres cépages sont inspectés étroitementpour les vendanger au moment où l’acidité et le potentiel d’alcool seront idéaux. Ce qui ne saurait tarder.