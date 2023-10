Un an de prison pour le vol de 30m de câbles: sa toxicomanie lui a détruit sa vie

Derrière ce vol commis se cache en réalité une dépendance aux produits stupéfiants. La faute, selon Gérald, à un violent divorce et à son arrivée en terre carolo. « Fin 2019, début 2020, mon divorce a été assez violent et j'ai aussi perdu mon boulot. Tout s'est enchaîné niveau consommation et fréquentation. Avant, il s'agissait d'une consommation festive et en cachette. Mais une fois arrivé à Charleroi, ça a complètement basculé. C'était devenu presque quotidien », confirme le prévenu.

Compte tenu de cette addiction, le tribunal correctionnel a fait une proposition à Gérald : intégrer la chambre de traitement de la toxicomanie pour soigner sa dépendance et obtenir une peine plus clémente que la confirmation du précédent jugement sollicitée par le parquet. Désormais, Gérald fait partie du programme de cette chambre particulière et devra faire ses preuves pour espérer obtenir en fin de parcours une peine plus clémente.