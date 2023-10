“Il n’y a pas de zone de non droit ici”: l’interdiction de rassemblement dans le quartier de la rue Fontaine à Châtelet est prolongée

Le dernier conseil de police de la zone Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes a été l’occasion de pour le chef de corps Philippe Borza de faire le point sur l’action menée tout cet été dans le quartier de la rue Fontaine à Châtelineau. Suite à des nuisances, des détentions et de la consommation de stupéfiants, l’autorité administrative avait pris la décision d’interdire les rassemblements de plus de quatre personnes après 20 h. Une analyse de la situation montre qu’une légère amélioration est constatée sans toutefois régler totalement la problématique. “Il y a une normalisation et pas une diminution et c’est cela que nous voulons. Nous travaillons pour éradiquer les mauvais comportements sur le long terme. Nous ne sommes pas dupes et savons que les perturbateurs s’adaptent et changent de lieux et nous ne voulons pas de ça. Nous ne tolérons aucune zone de non droit. Il n’y a pas de place pour les perturbateurs”, insiste Philippe Borza.