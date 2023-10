Stéphane Coszack, “l’escroc wallon numéro un”, absent de son procès: il ouvre des entreprises, ne paie jamais de salaires et disparaît

Encore et toujours le même comportement

C’est en 2005 que le terrible parcours judiciaire du quadragénaire débute. À l’époque, Stéphane Coszack est jugé pour avoir monté une escroquerie autour de Dani Lary, ce magicien illusionniste oublié aujourd’hui, mais très connu à l’époque pour ses passages au plus grand Cabaret du Monde de Patrick Sébastien. Dani Lari devant se produire en Belgique et Stéphane Coszack avait mis plusieurs centaines de billets en prévente. De faux billets, précisons-le. L’escroc est condamné le 19 janvier 2005 à Bruxelles, puis le 22 novembre 2006 à Charleroi, pour d’autres faits.

En novembre 2017, par défaut, l’escroc écope de trois ans de prison ferme et est condamné à payer les salaires de retard d’une demi-douzaine de collaborateurs. En 2021, le tribunal correctionnel lui inflige encore une peine de 30 mois de prison. Stéphane Coszack touche à tout : discothèque, design graphique, impression de flyers, etc. Ce lundi matin, les quatre victimes espéraient au moins voir l’escroc face au tribunal correctionnel de Charleroi. En vain…

L’auditorat du travail reproche à Stéphane Coszack des problèmes de rémunération, l’absence de règlement de travail et d’assurance Loi et un problème de rémunération de pécules de vacances, entre autres. Le 19 novembre 2019, une visite surprise au sein de la société place de la Digue à Charleroi pour vérifier les conditions de travail et la rémunération des employés permet aux enquêteurs de tomber sur Stéphane. “D’emblée, ce dernier reconnaît être en retard de certains salaires pour les mois de septembre et d’octobre. Il s’engage à régulariser la situation pour le 22 novembre et s’engage à remettre les documents manquants pour le 16 décembre. Convoqué pour audition à cette date, il ne s’est jamais présenté”, plante l’auditorat du travail en guise d’introduction. Par la suite, les employés de la boîte déposent plainte, dont Grégory le webdesigner, qui n’a reçu qu’un acompte.

Un bar à chicha

Depuis lors, Stéphane Coszack continue son manège. Dernier fait en date : l’ouverture d’un chicha-bar où les cotisations sociales présentent un impayé de plus de 5.300 euros, sans oublier l’absence d’assurance Loi et d’une dizaine de travailleurs non déclarés. Pour l’auditorat du travail, c’est le signe que l’arnaqueur n’a pas encore compris et risque probablement de ne jamais opérer une remise en question de son comportement. Alors que faire ? Requérir la peine maximale possible (3 ans) contre l’homme désormais en libération provisoire en attente d’un bracelet électronique depuis avril dernier. “Tant qu’il n’est pas derrière les barreaux, il ne respectera pas les Lois belges et n’aura aucun respect pour les travailleurs”, ajoute l’auditeur du travail. Du côté des victimes de Stéphane Coszack, on ne se fait guère d’illusion sur la possibilité de revoir l’argent dû un jour.

Jugement pour le 6 novembre.