"Il a donné un coup de poing à Gabriel et ce dernier a répondu via plusieurs coups de pied. Ces coups ont d’ailleurs été constatés par les policiers intervenus au même moment", confirme la substitute Garcez.

Devant le tribunal correctionnel de Charleroi, les deux hommes étaient attendus pour s’expliquer sur la scène de violence. Gabriel est venu au palais de justice, mais Jan a quant à lui brillé par son absence.

"Il est arrivé et il a commencé à s’en prendre à des amis, puis à moi. Et quand j’étais à l’intérieur de la station-service, j’ai vu qu’il fonçait sur ma compagne. Je suis sorti, il m’a tapé une droite et j’ai eu une dent cassée. Ensuite, je lui ai asséné un coup de pied", admet Gabriel.

Avec un seul antécédent de roulage, Gabriel peut revendiquer une suspension du prononcé. Pour Jan, c’est une peine de prison par défaut qui est requise. Jugement le 7 novembre.