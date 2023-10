Comment l'épargne des ménages peut avoir un impact négatif sur l'Environnement, selon le directeur du Credal

Dans le cadre d’une conférence qu’il animera en matinée de 9h15 à 10h45, Grégory Berthet, directeur commercial et coopératif de Credal (coopérative de financement alternatif), expliquera comment et pourquoi le secteur bancaire apparaît comme un gros émetteur de gaz à effet de serre. "Notre organisme financier alternatif est né en 1984 dans ce que l’on appela la crise des banques de l’apartheid, explique-t-il. À l’époque, le rôle que jouaient certaines banques à l’insu du plein gré de leurs clients venait d’être mis à jour. Des épargnants découvraient que leur argent servait le régime de l’Afrique du Sud." Quarante ans plus tard, les préoccupations citoyennes restent les mêmes. "Chacun souhaite que son épargne soit utilisée dans le respect de ses valeurs, qu’elles soient éthiques ou écologiques. C’est cet éveil que nous voulons susciter." L’expert le fera à l’appui d’études qui interpellent.

Chargé de plaidoyer chez Oxfam Belgique, Julien Desiderio présentera ainsi la synthèse du rapport établi par trois ONG en France. "Elles y ont quantifié l’empreinte carbone des six banques principales du pays. Et cette empreinte carbone est supérieure à celle de toutes les industries et secteurs d’activité. C’est ainsi qu’en moyenne, 1500 euros déposés sur un compte BNP génèrent l’équivalent d’une tonne de CO2 par an", explique Grégory Berthet. "Chez nous, à Uccle, la société Factor X a calculé que les comptes d’épargne des habitants constituaient la première source de pollution de la commune", ajoute-t-il.

Le responsable de Factor X, Frédéric Chomé, viendra le développer dans la foulée, avant de céder la parole à Bernard Bayot, de Financité, pour aborder le modèle vertueux de la finance solidaire en circuit court, puis au secrétaire d’État à la Relance, Thomas Dermine, qui expliquera comment l’autorité publique peut mettre en place un cadre pour réguler l’usage de l’épargne, et contraindre le secteur de la finance à modifier sa trajectoire.