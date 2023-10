Charleroi: Livresse, le festival littéraire du Vecteur, entame sa 25e édition ce vendredi 6 octobre

Surtout, la libraire éphémère voyagera, elle aussi, et elle quittera la salle V2, sur le trottoir en face du Vecteur, pour s’installer, du 12 au 15 octobre, à l’Eden, dans le cadre du festival Outre Mondes.

Quelques noms plus connus du grand public

Didier Gosset avoue également: "Livresse doit rester un lieu de défrichage et de découverte, c’est son ADN depuis sa création, mais nous avons aussi voulu y inclure des personnalités plus connues du grand public". Ainsi, au Bois du Cazier, le 2 novembre, à 19 heures, le célèbre bédéiste Baru sera présent pour dévoiler son dernier ouvrage, Rodina, qui aborde à la fois l’histoire du camp de concentration d’Errouville, en Lorraine, et le destin d’une Résistante adolescente et soviétique. Le 3 novembre, à 20 h 30, dans la grande salle du Vecteur, Thomas Gunzig discutera, avec Philippe Manche, de son dernier roman, Rocky, dernier rivage, qui explore comment le besoin de survie et la nécessité de se montrer humain ne cohabitent pas toujours.

Les deux autres aspects de Livresse qui sont un peu plus accentués pour cette 25e édition, c’est le traditionnel brunch livresque, qui est désormais dédoublé, samedi 4 et dimanche 5 novembre, de 10 à 13 heures et la présence d’auteurs et créateurs carolorégiens. "Guy-Marc Hinant et Bernard Misonne participeront à ce Livresse et, à ce propos, nous entamons notre nouvelle résidence artistique dans le contexte du festival avec Pauline Beugnies, artiste, photographe, cinéaste, qui prépare un nouveau long-métrage qui va s’ancrer à Gilly", souligne Didier Gosset.

D’ici là, la fête démarre donc dès ce vendredi 6 octobre. Une petite restauration est assurée dès 18 heures. Sur le coup de 18 heures 30, deux expositions seront vernies au sein du V2: Aux Quatre Coins Du Monde, de Valentine Laffitte et U-Mains, Les Héros Wallons du Futur de Benjamin Schoos, alias Miam Monster Miam. Une lecture à 19 h 30 dans Le Rayon, la bibliothèque du Vecteur et une rencontre, à 20 heures, au V2, rappelleront aussi que ce 25e Livresse se vit en écho aux 40 ans du Créahmbxl.

La librairie éphémère est accessible les mercredis, vendredis et samedis, de 13 heures à 18 heures ainsi que tout le week-end de clôture. L’accès aux événements est libre et gratuit mais il est toujours recommandé de réserver sa participation, via le site www.vecteur.be ou à l’adresse livresse@vecteur.be.