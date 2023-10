Courcelles: le futur "terrain de motocross" en discussion lors d'une réunion publique

Le projet de créer un terrain de motocross à Gouy-lez-Piéton, dans la commune de Courcelles est, non seulement, au cœur de diverses discussions mais également de questionnements. Un groupe de citoyens s’est constitué en un comité de riverains. Leur but est de connaître les tenants et les aboutissants d’un tel projet. Certes, le projet est dans les cartons depuis 10 ans mais le questionnement demeure. “Nous aimerions avoir des contacts avec les autorités communales afin de pouvoir des réponses à nos questions. Nous ne sommes ni pour ni contre mais sur base d’arguments nous aimerions avoir réponses aux quelques questions que nous nous posons et sans interlocuteurs ce n’est pas facile. Nous avons appris qu’une réunion va avoir lieu ce lundi 9 octobre et là nous espérons avoir des explications. Ce projet est conséquent et il présente divers points qui doivent être mis en avant comme la préservation des terres agricoles, la protection de l’eau et du patrimoine ou encore les nuisances sonores”, explique un membre du comité des riverains.