”Décarboner les industries du Hainaut” : le secteur public veut travailler avec les entreprises privées pour accélérer la transition énergétique

Dans le Hainaut, une rencontre inédite a eu lieu : les gestionnaires de réseaux (Elia, Fluxys, Ores), les agences de développement territorial (Igretec, Idea, Ideta) et l’intercommunale CENEO qui gère les investissements communaux dans l’énergie se sont ligués pour rencontrer les principaux industriels de la province – une trentaine étaient présents mercredi soir à Charleroi. Objectif : établir des contacts et élaborer des pistes communes pour accélérer la “décarbonation” des industries. La soirée a été introduite par le secrétaire d'Etat Thomas Dermine. Des solutions opérationnelles existent déjà, et d’autres arrivent. Mais aussi : le secteur public cherche à connaître les besoins et difficultés des industries pour continuer à avancer dans la transition énergétique.

Par exemple, avec CENEO, des unités de biométhanisation et des éoliennes sont construites. Des financements d’installations photovoltaïques sont possibles pour les entreprises. La production d’hydrogène en Hainaut est également dans les cartons.

”La consommation industrielle devrait progresser de 50 % d'ici 2030”, souligne Frédéric Dunon, CEO d’Elia. On imagine qu’avec la réindustrialisation de la Wallonie (pour éviter de dépendre de pays tiers) mais aussi l’électrification (pour éviter d’émettre du CO2 avec des énergies fossiles), il va y avoir au fil des mois et années de plus en plus de “ponctions” sur le réseau électrique belge. Le dirigeant a appelé les industriels à unir leurs efforts au public pour cartographier les besoins et offrir plus de “flexibilité” sur les réseaux. Même chose à Fluxys, où le CEO Pascal De Buck a insisté pour que les industries fassent part de leurs besoins, notamment en ce qui concerne le futur hydrogène qui remplacerait batteries et combustibles fossiles dans les années à venir. Enfin, chez Ores, on a des solutions de partage d’énergie (avec les CER) à proposer, par exemple sur les zonings industriels du Hainaut, a précisé Olivier Devolder, directeur Clients.

Cette réunion était une sorte de “porte ouverte” vers le monde de l’industrie. Mais au sein du large partenariat public, un suivi des avancées et des besoins sera mené au long cours pour continuer à progresser vers le “zéro émission”: "On veut lancer une dynamique", nous dit-on.