Déjà condamné pour deal, il est pris en voiture avec des "amis" qui vendaient de la drogue: "mais je ne vendais pas", dit-il

Le 13 janvier 2020, Philippe a écopé par défaut d'une peine de deux ans de prison pour son implication dans un trafic de cocaïne et d'héroïne entre janvier et décembre 2018 en association avec deux amis d'enfance. Plus de trois ans après cette condamnation judiciaire, Philippe a obtenu un sursis probatoire de 5 ans grâce à l'opposition formée contre le précédent jugement.