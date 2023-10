Denis Ducarme veut un “grand échevinat de l’Emploi” à Charleroi : “les Carolos ont le pouvoir de laisser un autre parti politique faire ses preuves”

La sécurité à Charleroi, c’est votre thème de prédilection, c’est ce qui va rythmer la campagne du MR ?

”Je suis convaincu, mais aussi l’équipe ici, que c’est la priorité numéro un pour Charleroi et pour les carolos. Le 13 octobre, un an jour pour jour avant l’élection, nous lancerons une grande pétition papier et en ligne. Objectif: rassembler plusieurs milliers de signatures. Et Paul Magnette qui adore les pétitions puisqu’il vient d’en lancer une pour taxer les grandes fortunes en Europe, en aura une de plus sur son bureau. La sécurité, c’est la condition sine qua non au développement social et économique de Charleroi, et c’est essentiel aussi pour l’attractivité commerciale. Ce débat est tellement important qu’il faut pour moi aller au-delà du niveau politique, en permettant au citoyen de s’exprimer davantage. D’où cette pétition. Certains me diront : “oui, mais ça va mieux depuis quelque temps, il y a davantage de policiers en ville”, mais c’est de la poudre aux yeux. Ce système ne pourra pas perdurer longtemps : 15 % des effectifs policiers sont en maladie, on tire sur la corde de ceux qui sont là, sans payer les heures supplémentaires, en les traitant mal avec l’équipement disponible, mal en ne les laissant pas choisir leurs week-ends et leur horaire, mal en les faisant travailler parfois dans des containers au lieu de locaux sécurisés. Il y a des nuits où il n’y a que 5 équipes disponibles pour tout Charleroi, c’est incroyable d’inconscience. Ce n’est pas comme cela qu’on rend la zone attractive, donc on risque non seulement de ne pas garder nos policiers, mais en plus on n’arrive pas à en recruter : il en manque près de 100 pour remplir la norme. Le seul point positif sur lequel il y a des avancées, c’est le réseau de caméras qu’on réclame depuis deux ans… mais il n’y a pas de surveillance systématique des images ! Les Carolos paieront longtemps le désintérêt et le désinvestissement en matière de sécurité à Charleroi.”

À lire aussi

Cette “pétition sécurité”, que contiendra-t-elle ?

”Il y aura dix points précis. Notamment la volonté de recruter 100 policiers supplémentaires, d’installer des patrouilles fixes avec une voiture ou un combi statique dans les coins les plus tendus comme ça se fait ailleurs en Europe, de donner davantage de bien-être au travail à nos policiers, de relancer le débat sur la mendicité qui est agressive dans les rues parce que les commerçants que j’ai rencontrés me disent en avoir marre. Je ne dis pas que j’apporte toute la vérité, mais que la situation actuelle ne peut pas perdurer et qu’elle mérite un véritable débat.”

D’autres priorités concrètes pour Charleroi ?

”Je ne vois la politique qu’en équipe : s’il est clair que la sécurité est une priorité, la mobilité en est une autre – thème qui est très bien porté par Nicolas Tzanetatos au conseil communal. Je pense qu’il faut aussi miser sur la santé : l’espérance de vie à Charleroi est plus basse que la moyenne wallonne, de plusieurs années. Nous devons donc être plus ambitieux et volontaires pour la santé des gens, avec davantage de prévention, en développant par exemple des projets avec HUmani, le CHU de Charleroi-Chimay. Mais il y a un autre point primordial à aborder : l’emploi. Le taux d’emploi à Charleroi est de 53 %, c’est-à-dire qu’une personne sur deux en âge de travailler ne travaille pas. C’est le plus mauvais taux de Wallonie avec La Louvière et Liège, et je ne pense pas que ça soit un hasard que ça soit trois villes socialistes.”

Quelles solutions proposez-vous ?

”Je pense qu’on ne fera pas l’économie sous la prochaine législature d’un grand échevinat de l’emploi dans une ville comme Charleroi, métropole wallonne et qui dispose sur son territoire d’institutions comme le Forem, ses écoles, ses IFAPME, ses centres de formation… Le politique peut contribuer à renforcer une dynamique positive pour l’emploi à Charleroi, en jouant à la Ville un rôle moteur, plus volontaire, avec des objectifs et une obligation de résultat. Évidemment, l’emploi ne dépend pas que de la politique de la Ville, mais ailleurs quand on fait travailler les services publics ensemble, quand on parle au secteur privé et aux entreprises, souvent on génère de vraies plus-values. On a des milliers d’emplois non fournis dans les entreprises carolos, et en parallèle on a une personne sur deux qui ne travaille pas : on voit qu’il y a un problème. Je pense que c’est lié au désintérêt clair de Paul Magnette pour Charleroi, il fait comprendre que ce n’est plus sa priorité et qu’il est candidat premier ministre, au point qu’il hésite à mener la liste communale malgré la menace du PTB à Charleroi, des communistes qui se revendiquent comme tels et dont on doit se méfier, parce que derrière le stand-up qu’ils organisent – à ce niveau ce n’est plus de la politique – il y a un danger pour la liberté et la démocratie. Je vois qu’Edwy Plenel vient faire une conférence le 13 octobre à l’Eden pour parler de la menace de l’extrême-droite : je soutiens cette démarche, la lutte contre les extrêmes est essentielle. Mais il faut aussi lutter contre l’extrême-gauche. Et il y a désengagement du président du PS pour les élections communales malgré cette menace. C'est une démission démocratique.”

À lire aussi

Pourtant, vous, vous êtes candidat bourgmestre mais vous indiquez aussi vouloir vous présenter aux élections régionales ou fédérales. Des nouvelles à ce propos ?

”Je suis en contact avec mon président de parti tant sur les enjeux locaux que nationaux. Ce n’est pas encore tranché de savoir si je me porterai vers le régional ou le fédéral, ce sera en fonction de l’intérêt de l’équipe. C’est important aussi de veiller à ce que Caroline Taquin, Nicolas Tzanetatos ou encore Fabienne Devillers puissent continuer à être au service des citoyens comme ils le font aujourd’hui. Mais dire que je suis également candidat bourgmestre, c’est en fait un engagement : si ma candidature rencontre la volonté des Carolos, il n’y aura pas d’autre mandat que bourgmestre. Du temps de Jean-Claude Van Cauwenberghe, il y avait une équipe solide et avec de l’expérience, la ville était tenue, avec un bourgmestre à temps plein. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Je veux rappeler aux Carolos le pouvoir qui est le leur durant une élection : à Charleroi, c’est la même équipe socialiste depuis 1977. Les électeurs ont le pouvoir d’enfin laisser à un autre parti politique le soin de faire ses preuves. Et donc, si les gens sont satisfaits de la Ville aujourd’hui, en matière de sécurité – où on est un des plus mauvais élèves – ou d’emploi – où on est un des plus mauvais élèves – ou d’espérance de vie – où on est un des plus mauvais élèves – qu’ils continuent. Par contre, si les gens estiment qu’il est temps de renvoyer le PS en introspection après tout ce temps au pouvoir, ils ont la possibilité de le faire par leur bulletin de vote.”