Fontaine-l’Evêque accueille CoderDojo4Gilrz, le plus grand rassemblement de codage réservé aux filles

Afin de “démystifier” ce côté souvent méconnu pouvant sembler complexe, les Coder Dojo organisent régulièrement des séances de formation dans diverses villes du pays dont Fontaine-l’Evêque. Cette année, c’est donc la cité des cloutiers qui reçoit l’édition féminine annuelle.

“Nous constatons que la plupart des participantes de nos Dojo sont principalement des garçons. C’est dommage, car tout le monde peut programmer et les filles ne font pas exception à la règle. C’est pourquoi nous organisons un grand Dojo spécialement pour les filles et jeunes femmes belges. ”

Un jour par an, elles ont l’occasion de libérer leur créativité sur des jeux informatiques, de l’électronique, des robots, etc. “Avec les Coaches, nous montrons que la programmation, c’est cool et qu’il est possible de faire bien plus que de simples jeux de course ou de tir. De cette façon, nous voulons faire découvrir CoderDojo aux filles et essayer de les impliquer dans le fonctionnement régulier de CoderDojo à travers cette journée. Nous souhaitons ainsi faire participer plus de filles aux Dojos présents dans leur quartier.”

Débutantes ou avancées, timides ou exubérantes, passionnées de livres, fanatiques de sport ou passionnées de mode : il n’y a pas de barrières chez CoderDojo4Girlz.

À l’instar de Katie Bouman, une scientifique brillante qui a joué un rôle essentiel dans la création de la première image d’un trou noir ou Mira Murati, une figure emblématique de l’industrie technologique qui est considérée comme la créatrice de ChatGPT, c’est autour d’autres filles de se découvrir pourquoi pas une passion pour le codage et la programmation. Technologie et créativité seront réunies samedi 7 octobre au Point 9 à Fontaine-l’Evêque.

Comme toutes les activités de CoderDojo Belgium, CoderDojo4Girlz est entièrement gratuit. Si l’édition de ce samedi est exclusivement réservée aux filles, un prochain pour tous est prévu le 21 octobre.

Informations et inscriptions : veronique.benmoussa@villedefontaine.be 0478/ 79 63 10