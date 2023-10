Grève nationale pour le droit à manifester: perturbations sur 75 lignes TEC à Charleroi

À Charleroi, 75 lignes sont annoncées comme "perturbées" sur le site du TEC, autant bus que métro : une partie du personnel participe à la manifestation à Bruxelles et n'est pas venue prendre son service. Pour les passagers impactés, une attestation est mise à disposition par le TEC Charleroi.

La situation devrait revenir à la normale sur le réseau de transport en commun dès ce vendredi.

"[Cette loi] mettrait à mal un droit fondamental : le droit de manifester. Depuis des mois, syndicats, ONG des droits humains, ONG environnementales et de nombreuses associations se mobilisent pour demander le retrait de ce projet de loi. Censé viser une interdiction de manifester pour les « casseurs », le texte, tel qu’il est rédigé, risque de pénaliser beaucoup plus largement les militant.es et les activistes de tous horizons. Nous ne pouvons pas l'accepter", écrit la FGTB sur les réseaux sociaux.