Pédopornographie: ce serait "une curiosité malsaine" qui a conduit Yusuf à détenir et diffuser des vidéos d'enfants abusés

Fin juillet 2021, c'est une dénonciation informatique qui dénonce l'activité illicite de Yusuf. En consultant des sites pornographiques, le jeune homme a dévié vers d'autres contenus problématiques. "Un jour malheureusement, il est tombé sur des vidéos pédopornographiques et sa curiosité malsaine a pris le dessus. Il a téléchargé et repartagé des images qui le dégoûtent profondément", confirme Me Marie-Cécile Deprez, l'avocate du prévenu.