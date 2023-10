“Charleroi est le centre du monde ! ” Quand Paul Magnette compare le “Croissant Fossile” au “Croissant Fertile” l’histoire du monde est réécrite

Si la recherche d’une identité forte a commencé subrepticement par la création d’un logo à la fois simple et parlant. Le C majuscule surmonté d’une “chaîne de terrils” ou d’une couronne ne laissait présager en rien de ce qu’avait pour vision Paul Magnette pour sa ville pourtant tout était là. Charleroi ne peut pas se résumer à un simple “on aime ou on aime pas” quand le bourgmestre dépose au pied de son pupitre les arguments nécessaires à affirmer, avec un humour qui écarte toute mégalomanie, que Charleroi est le centre du monde. Sur base de la géologie, Charleroi se situe au centre d’une zone riche en charbon qui s’étend du nord de l’Angleterre à la Ruhr en Allemagne. Cette zone a été comparée au Croissant fertile, cette région du Proche-Orient, qui s’étend de la mer Morte au golfe Persique en passant par le sud de la Turquie, le nord de l’Iraq et l’Iran occidental à vu naître l’agriculture. Pour le bourgmestre la transformation de l’énergie fossile qu’est le charbon, une ressource naturelle millénaire, a permis un basculement total avec la révolution industrielle. La sidérurgie, la métallurgie ou encore les verreries ont permis aux villes de se développer. Certes cela ne s’est pas fait à n’importe quel prix, pensons au drame du Bois du Cazier. Mais ce triste événement a contribué à une avancée sociale.

Le Charleroi d’auhourd’hui a également la spécificité de se vouloir “polycentrique”. Il ne faut pas qu’un seul centre mais plusieurs. Chacun comportant des spécificités différentes. Les principes adoptés par le bourgmestre et ces équipes ont été inspirés au gré de visites tantôt en Angleterre, tantôt en Allemagne. Sans comparaison aucune, mais un peu quand même, dans sa vision de ville moderne, balayées les descriptions de villes à la Oliver Twist de Dickens et bonjour à ce que Ebenezer Howard appelle “les Cités-Jardins”. Mettre ensemble le meilleur de la ville et le meilleur de la campagne.

C’est à ce niveau que se développe le travail du paysagiste Bas Smets. Fini les places parkings, fini les trottoirs trop étroits pour laisser place à la reine des villes : la voiture. Le changement du paysage urbain et des mentalités permettent d’évoluer dans une ville où les espaces sont dégagés, où les arbres poussent en offrant fraîcheur et verdure.

C’est aussi en s’attaquant au Palais des Expo, l’un des bâtiments majeurs de Charleroi, que se poursuit la transformation de la première ville wallonne et le “impose ton style” de Paul Magnette. Sous l’œil de l’architecte Jan De Vylder, le bâtiment a conservé son essence mais a été revu en privilégiant les espaces ouverts.

Même si, en cherchant pourtant bien, on ne trouve pas à Charleroi de bâtiment témoin d’un certain culte de la personnalité avec, gravé dans la pierre, “la première pierre de ce bâtiment a été posée par Paul Magnette bourgmestre de Charleroi”, sa vision de la cité et la création d’une identité forte pouvaient être prévisibles, quand à dessein, il choisit parmi ses attributions mayorales la culture et la nature en ville.