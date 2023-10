Charleroi: la Biennale de Charleroi danse commence ce 6 octobre

Tout a démarré ce vendredi 6 octobre, et se poursuivra jusqu’au mardi 21. D’abord, une création mondiale, avec takemehome de Dimitri Chamblas & Kim Gordon (lire ci-contre) puis une première belge, avec Planet (wanderer) de Damien Jalet & Kohei Nawa. "Damien Jalet est artiste associé de Charleroi danse pour trois ans. Il utilise ici une matière inédite, à base de fécule de pomme de terre, qui réagit aux chocs. Les danseurs sont plantés dans cette pâte, qui reste liquide lorsque les gestes sont doux, mais qui durcit quand les mouvements deviennent plus secs. C’est fascinant", souligne la nouvelle directrice, entrée en poste en juin 2022 mais qui était déjà active au sein de l’équipe. Elle confie: "Je ne ressens pas cette Biennale comme étant ma première, j’avais déjà beaucoup travaillé sur la programmation, je suis confiante, je connais tout le monde. L’objectif premier de cette Biennale reste de visibiliser un maximum de spectacles dans un temps court pour se faire une idée assez complète de la danse contemporaine". Faut-il le rappeler, l’événement grand public se dédouble d’un moment dédié aux professionnels: "Plus de 80 programmateurs étrangers seront présents pendant quelques jours à Charleroi".

Le menu de cette quinzaine évoque d’ailleurs furieusement un who’s who de ce qui se fait de mieux actuellement dans la discipline: Ayelen Parolin le 12 octobre ; Némo Flouret du 12 au 14 ; Saïdo Lehlouh, le 14, "avec une pièce qui rassemble 20 danseurs, ce qui est assez rare en danse contemporaine" ; François Chaignaud, les 17 et 18 ou encore Alice Ripoll, les 20 et 21. "Nos premières soirées sont virtuellement complètes et les réservations partent vite pour tous les spectacles", épingle Fabienne Aucant. La mise en place de navettes entre les deux pôles du centre chorégraphique n’y est pas étrangère: il y en aura quatre dans le sens Bruxelles vers Charleroi et une de la première ville wallonne vers la capitale, le 18 octobre. "Véhiculer 50 personnes en une fois, c’est bon pour la planète et certaines soirées se terminent tard, sans certitude d’attraper le dernier train pour rentrer".

Au-delà, la nouvelle tarification va certainement jouer un rôle aussi. "Nous avons adopté le système de Pay What You Can, payez ce que vous pouvez, déjà pratiqué dans plusieurs lieux bruxellois. Nous sommes la première institution carolo à tenter l’expérience. En bref, nous proposons trois tarifs pour un même spectacle. Un prix de soutien, un peu plus élevé, qui permet d’aider les autres, un prix médian suggéré et un prix de solidarité, pour les personnes moins aisées". Pour cette Biennale, les prix sont établis à 12, 10 ou 8 €, selon les cas ; pour le reste de la saison, c’est 18 €, 13 € et 8 €. "Les premiers retours d’expérience tendent à prouver que ce système ouvre notamment la Culture à un public visiblement plus jeune. Nous avons l’espoir que ce soit le cas aussi sur Charleroi", conclut la directrice.

Programme complet, horaires et réservations via le site www.charleroi-danse.be ou par téléphone au 071/20 56 40.