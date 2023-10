Charleroi: la conseillère Khadija Koutaine quitte le PTB, "je ne me sens pas libre et les positions internationales du parti me choquent"

La conseillère dit avoir envoyé un courrier officiel à la Ville de Charleroi pour acter sa démission du groupe PTB le 16 octobre prochain. Elle compte siéger comme indépendante, "mais je pense que c'est important de donner des explications."