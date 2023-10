Farciennes: une marche en soutien à l'association "Lovely Solidarity", ce dimanche 8 octobre

Dans le contexte plus large du mois "Octobre rose", dédié à la sensibilisation face au cancer du sein, l’association "Lovely Solidarity" organise, ce dimanche 8 octobre, sa première grande marche solidaire, sur le territoire de Farciennes. Avec le soutien de la Commune de Farciennes, du Plan de cohésion sociale et de l’Institut des radioéléments, l’association convie le plus grand nombre de participantes et de participants, à une randonnée de 6,5 kilomètres, au départ de la Grand’Place, dès 10 heures du matin.