Le prof de danse pervers qui filmait ses élèves ados "pour se masturber" reconnaît tout: il pourrait éviter la prison

Des vidéos pour se masturber

D'emblée, le prof de danse dévoile plus que ce dont les policiers ont connaissance. Oui, son GSM servait à filmer plusieurs de ses élèves à leur insu, pour ensuite transférer les vidéos et se masturber. Les cinq victimes, adolescentes ou majeures, confirment également avoir été victimes de gestes déplacés. Des attouchements sont reprochés à David, qui s'en défend. "Il y a eu des mains aux fesses, des attouchements aux fesses, mais ce n'était rien de sexuel", explique le prévenu avant d'ajouter qu'il avait bien été informé par ses victimes que ces gestes étaient déplacés et malaisants…

Dans le dossier, il y a également des messages envoyés aux victimes pour complimenter leur anatomie. À entendre David, tout cela serait de la faute de l'alcool. "J'étais très souvent alcoolisé. Et les messages ont été envoyés quand j'étais sous l'influence de la boisson", précise-t-il. Manquerait-il quelqu'un sur le banc des prévenus ? "Puisque c'est de la faute de l'alcool, il manque le président d'AB InBev ou d'une autre compagnie de boissons alcoolisées", ironise le substitut Vervaeren.

L'alcool ? Non, une perversion

Non, ce n'est pas de la faute de l'alcool, mais bien à cause "de la perversion présente chez David", rectifie le parquet. Même si, face au tribunal correctionnel de Charleroi, David minimise quelque peu son comportement, l'autorité judiciaire a souligné son attitude tout au long du dossier. "Il a révélé davantage d'éléments que ce qui était présent au départ devant la police. Et c'est quelqu'un qui fait au moins la démarche de reconnaître ses graves erreurs et aujourd'hui j'entends qu'il a totalement arrêté l'alcool. Il a pris conscience de ce qu'il avait fait", retient le substitut Vervaeren.

Alors que la peine maximale possible est de 10 ans de prison, le magistrat souhaite une peine de 5 ans de prison. Ce qui laisse la possibilité à David d'obtenir un sursis probatoire. Du côté de la défense, on tente la carte de la suspension du prononcé, avec des conditions probatoires.

Décision le 8 novembre.