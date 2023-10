Nina graine de star dans The Voice

Ce mardi soir sera un rendez-vous familial incontournable car non seulement c’est la première apparition de Nina à la télévision mais également l’anniversaire de son grand-père. Pour l’occasion les petits plats seront mis dans les grands pour recevoir toute la famille. Pour Nina ce mardi sera peut-être le début d’une belle aventure qui, nous l’espérons, l’emmènera le plus loin possible. “C’est une belle expérience, tout est fait pour qu’on se sente bien même si au moment de monter sur scène on a un peu le trac. On cherche à ne pas trop être impressionné en pensant que même si ce sont de grands chanteurs qui sont dans les fauteuils ce sont aussi des personnes comme tout le monde,” confie Nina.

Le suspens est donc à son comble pour le démarrage de cette deuxième saison de The Voice Kids. Les fauteuils vont-ils se tourner ? La voix de Nina envoûtera-t-elle l’un des quatre jurys : Matthew Irons, Alice on the Roof, Black M ou Typh Barrow ?

Réponses mardi soir sur la RTBF.