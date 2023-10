Alicia Monard, vous êtes l’échevine de la Santé, du Bien-Être Animal, de l’Égalité des Chances et de la Personne Handicapée. Pourquoi tous ces événements ?

Pour sensibiliser et mobiliser notre population à la cause du vivre ensemble. Dans ce cadre, nous nous sommes fixés sur cinq dates auxquelles nous menons un combat incontournable, un big fight. Après la semaine du cœur, trois d’entre eux s’enchaînent en octobre, novembre et décembre.

Quel bilan pour la semaine du cœur ?

Fin septembre, la ligue cardiologique belge avait décentralisé ses activités à Charleroi. Tests de glycémie, d’effort physique, de tension, gestion du tabagisme, démo de défibrillateurs: avec nos partenaires, nous avons centralisé les animations au centre commercial Rive Gauche où passent chaque jour en moyenne 5000 visiteurs, avec des pointes à 9000 le samedi. Nous sommes pleinement satisfaits de l’opération.

Ici, on est en pleine semaine du bien-être animal. Comment cette nouvelle édition se passe-t-elle ?

Notre colloque "Éthique animale: relations avec l’être humain" se tient ce vendredi 6 octobre à Marcinelle sur le site du Bois du Cazier, nous y accueillons 50 échevines et échevins en charge de cette compétence, une représentation du cabinet de la ministre de tutelle, des membres de conseils consultatifs et quatre députés. L’après-midi, 300 enfants seront reçus sur le site. Au travers des animations organisées lors de cette édition, plus de 2000 contacts ont été réalisés. C’est déjà un record de participation mais ce n’est pas fini: la SPA clôture en effet la semaine ce samedi !

Quel est le prochain rendez-vous ?

Celui du 25 novembre, journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Ce sera la première big fight du genre coordonnée avec la campagne ruban blanc. Nous y consacrerons une semaine complète avec une présence à Rive Gauche, à la Maison du Hainaut et à la Maison citoyenne de Marcinelle. Mais en avant-première, nous accueillerons le simulateur de harcèlement pendant un mois à l’ancienne médiathèque du PBA. C’est un tunnel dans lequel chacune et chacun est appelé à vivre une expérience immersive inédite, celle du harcèlement en rue. L’installation vient de France, elle fera sa deuxième étape wallonne chez nous après la commune de Huy en septembre.

Et on enchaîne en décembre ?

Oui. Le mois de l’inclusion mobilise le secteur associatif. Pendant quatre semaines, le public est invité à participer à des spectacles, ciné-clubs, rencontres adaptées aux personnes porteuses de handicap. Le programme sera très ambitieux !