Charleroi centre-ville est la seule des quinze anciennes communes à gagner des habitants entre 2018 et 2022

L’échevin en charge de la population vient d’approfondir l’analyse, au niveau des 15 anciennes communes fusionnées en 1977: dans une réponse écrite à une nouvelle question de l’ancienne élue C +, Mahmut Dogru détaille les résultats. En cinq ans, la section de Charleroi a accueilli 1048 nouveaux habitants, sa population est passée de 19220 à 20268 unités, ce qui représente une hausse de 5,4%. C’est la seule à avoir connu une telle évolution. Parmi les anciennes communes à avoir gagné des citoyens, Monceau-sur-Sambre est celle qui a réalisé la meilleure opération, avec 157 domiciliations supplémentaires (de 9952 à 9795). Derrière, il y a Jumet (+ 107) et Couillet (+ 77). Parmi les perdantes, Marchienne et ses 247 habitants en moins (de 15229 à 14982) devance Roux (– 163) et Gosselies (– 148). Étonnamment, Mont-sur-Marchienne a vu sa démographie diminuer (– 46), comme Goutroux (– 15) alors que ces communes sont plus vertes. Dampremy a gagné 37 habitants.

Jumet reste la section la plus peuplée

Avec 24881 inscrits dans ses registres, Jumet est (et reste) la section la plus peuplée de la métropole devant Marcinelle (23751). Grâce à sa hausse, Charleroi passe en troisième position et écarte Gilly (20029) du podium. Pour être tout à fait complet, c’est Marcinelle qui comptait le plus grand nombre de logements à la date du 15 septembre dernier: 11145. Jumet (10517) vient derrière, avant Charleroi (10105). L’augmentation de population de Charleroi n’intègre pas encore la rénovation urbaine de la ville-haute, les travaux ne s’étant achevés qu’en septembre dernier. L’octroi de permis pour la création de kots ne devrait toutefois pas impacter les chiffres, les étudiants restant le plus souvent domiciliés à l’adresse de leurs parents.