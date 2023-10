Pour aider à cela, un appel à projets d’initiatives citoyennes est lancé à partir de ce lundi 9 octobre. Dans le cadre de cet appel, des groupes de citoyens, des associations peuvent se mobiliser et proposer ensemble des projets touchant à divers domaines dont la création d’espaces de rencontres intergénérations, stimulation des relations interculturels et sociales, l’amélioration de la convivialité dans les quartiers, la création et/ou l’amélioration des relations entre les personnes ou encore l’amélioration du cadre de vie et la valorisation des savoir-faire locaux.

“Cet appel à projets, porté pour la troisième fois par la MPA est destiné à soutenir et à encourager des initiatives locales par l’octroi d’une subvention aux comités de quartier, associations de faits ou les asbl engagées dans la mise en œuvre d’actions pouvant avoir un impact positif sur la qualité dans les quartiers”, explique Caroline Davini, directrice de la MPA soutenue dans son propos par Julie Patte, Échevine des quartiers.

Au total, c’est une somme de 40 000 euros qui est mise à disposition répartie comme telle : 25 000 euros à destination des asbl avec un maximum de 5 000 euros par lauréat et 15 000 euros à destination des associations de fait avec 2 500 euros maximum par lauréats.

L’appel à projets débute ce lundi 9 octobre et se clôture le 30 janvier 2024 par la cérémonie de clôture.

Les candidatures doivent être complétées sur le site de la MPA (www.mpacherleroi.be) ou de la Ville de Charleroi (www.charleroi.be) via le formulaire adéquat du 9 octobre au 3 novembre inclus.

Pour la sélection, la MPA examinera la conformité des dossiers reçus. Les lauréats seront connus au terme de 3 étapes de votes : le vote des citoyens en ligne, le vote du jury et le vote papier lors de la cérémonie de clôture et de proclamation des résultats.