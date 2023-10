À cette occasion il sera possible de participer à plusieurs ateliers. La soirée d’ouverture commencera par une conférence. La journée du samedi laissera place aux ateliers Coder Dojo ou comment la technologie peut être utilisée de manière responsable et écologique, cuisine saine mais aussi “Repair” pour donner une seconde vie à vos objets usagers.

Enfin, après un petit-déjeuner sain, la journée de dimanche fera la part belle aux artistes avec un spectacle digne des récits de Jules Verne. Dans ce récit il sera mis en avant les différentes avancées scientifiques de toutes les époques.

Au travers des activités proposées, les organisateurs du week-end “Eco solidaire” souhaitent mettre en avant des actions éco responsables pouvant avoir des impacts positifs en chaîne. “Avec un repair café nous souhaitons mettre en avant l’obsolescence programmée et la manière de réagir plus durablement et à différents niveaux. Nous voulons d’abord dire qu’un objet peut être réparé et par là même limiter les frais pour une personne qui sera peut-être contrainte de faire un nouvel achat. L’intervention de bénévoles dans ce cadre est aussi destinée à transmettre un savoir afin qu’une personne puisse elle-même réparer un objet. Nous organisons également une conférence sur la diminution du nombre de mistercash. La disparition de l’argent liquide peut avoir des effets négatifs notamment auprès des petites associations et des personnes déjà fragilisées. Durant tout ce week-end nous souhaitons, par le biais de différents thèmes et intervenants mettre en avant la solidarité et les actions durables. Nous avons conscience que le projet a une portée locale mais si chacun des visiteurs repart conscient que son action peut en entraîner d’autres tout aussi positives c’est une très bonne chose. ”

“Eco-Solidaire” est une organisation du Plan de Cohésion sociale et le service économique de la Ville de Fontaine-l’Evêque. les animations sont gratuites. Info et réservations: 071/54.81.69 (ou 84)