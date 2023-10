Attaques du Hamas en Israël : le MR Nicolas Tzanetatos veut “une minute de silence pour toutes les victimes” à Charleroi

”Alors que Paris illumine sa tour Eiffel, que la porte de Brandebourg à Berlin s’éclaire, à Charleroi – la première ville de Wallonie – on ne fait rien”, dénonce Nicolas Tzanetatos, chef de groupe MR dans l’opposition au conseil communal carolo. “Nous sommes souvent les premiers à nous positionner, regardez l’Ukraine, le séisme en Turquie, celui au Maroc… Et ici, on n’ose pas critiquer un attentat terroriste où on enlève des gamines pour les traîner nues en voiture, où on tue des civils à la pelle.”

Sa proposition, qu’il a faite pour le prochain conseil communal (16 octobre), c’est d’observer une minute de silence. “On doit pointer du doigt la situation, apporter notre soutien au peuple israélien et plus largement à l’ensemble des victimes civiles, qu’elles soient touchées par des attaques terroristes ou par des ripostes. On doit s’horrifier de ce qu’il se passe là-bas. Un Israélien qui se réveille avec sa ville à feu et à sang se réveille avec une haine envers les Palestiniens, et un Palestinien qui se réveille avec sa ville en ruine va avoir envie de revanche. On est dans l’escalade, qui va continuer à traumatiser des peuples. On revient 15 ans en arrière d’un coup. C’est pourquoi je propose une minute de silence, ce qui permettrait aussi d’éviter que le conseil communal ne devienne un débat de comptoir sur le conflit israélo-palestinien. Juste dire que de manière générale, nous soutenons l’ensemble des victimes civiles”, indique l’élu, qui a envoyé une demande officielle à la Ville de Charleroi.