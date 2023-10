Le "hackathon du tourisme" à Charleroi: 50 heures pour créer une solution innovante pour les touristes et visiteurs

En lançant le hackathon du tourisme du vendredi 13 octobre 17 h au dimanche 15 octobre 15 h, Charleroi Entreprendre se lance également un nouveau défi. Fort de leur expérience, réseaux et compétences, c’est le tourisme que cette fois et mis à l’honneur. “Nous souhaitons rassembler des personnes autour d’un projet de développement touristique pour Charleroi en particulier et Charleroi Métropole en général. Les participants auront 50 heures pour être capable de pitcher un projet en cernant les problématiques, les solutions possibles et comment mettre cela en place. Des experts du tourisme notamment des Lacs de l’Eau d’Heure et du Bois du Cazier expliqueront non seulement leur situation mais également leur problématique. Les groupes devront donc trouver les meilleures façons de résoudre ces problèmes. Au terme des 50 heures le but n’est pas nécessairement d’avoir trouvé des solutions mais au moins d’être capable d’exposer en quelques minutes le projet, ce qui en soi est une compétence. Après cette période, il est possible de poursuivre la réflexion et le développement du projet en approfondissant les recherches, les pistes et le marché. Pour le hackathon, les équipes profiteront déjà d’un encadrement spécifique. Des coaches seront là pour créer les conditions afin de faire émerger les idées rapidement. L’intelligence collective est vraiment sollicitée dans ce type d’activité”, explique Julie Vandeput de Charleroi Entreprendre.

Les participants à ce week-end intense viennent de divers horizons. On trouve inscrit des étudiants en cours d’études ou déjà diplômés, des acteurs de terrains déjà actifs dans le tourisme ou encore des experts du tourisme venus pour challenger leurs idées.

Au terme du hackathon, les personnes qui le souhaitent pourront poursuivre le développement leur projet accompagné, s’ils le souhaitent, par Charleroi Entreprendre.