L'école "Cirk'en Ciel" propose son grand spectacle de fin d'année, sur le thème de "Tim Burton, qui allie fantastique et côtés sombres"

L’ASBL "Cirk’en Ciel" est de retour avec un spectacle inédit qui sera joué les 17, 18 et 19 novembre à l’Espace 6001 de Marcinelle. Depuis plusieurs années, l’école de cirque menée par Caroline Pitot propose ses créations annuelles à quelques semaines des fêtes de fin d’année. De quoi mettre des paillettes dans les yeux des grands et des petits tout en faisant la promotion des diverses disciplines aériennes proposées tout au long de l’année au sein de l’école. Cette fois, c’est l’univers de Tim Burton qui a inspiré la créatrice. "J’ai toujours aimé le cinéma de Tim Burton qui allie le genre fantastique avec des côtés un peu sombres. Cette année, j’ai eu un déclic et, par un concours de circonstance, il se trouve que le cinéaste est aussi au centre d’une exposition", commente Caroline Pitot.