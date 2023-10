Plusieurs coups de cutter en pleine rue à la ville haute de Charleroi: la scène a été filmée!

Ce lundi après-midi, devant la chambre à trois juges du tribunal correctionnel de Charleroi, Yousef admet enfin avoir été présent sur les lieux au moment de l’altercation avec Saïd. Si ces derniers se sont affrontés, c’est pour l’amour d’une femme. Fort heureusement, les conséquences n’ont pas été tragiques.

Yousef indique être tombé "nez à nez avec Saïd par le plus grand des hasards alors qu’il allait chercher à manger après sa journée de travail." "J’ai essayé de me protéger, je me suis défendu. Je ne sais plus si j’ai fait usage d’un cutter mais lui, il tenait une barre de fer", affirme l’homme détenu à Jamioulx.

Le problème pour Yousef, c’est que cette version des faits est très loin de correspondre à celle retenue par le substitut Bury. Pas question d’un quelconque état de légitime défense ou de provocation. "Le prévenu appelle la victime à 18h04 pour lui proposer de se voir. La rencontre a lieu et la victime entend un bruit d’ouverture de cutter avant d’être lardée de coups. Et la scène, partiellement filmée, confirme que c’est le suspect qui poursuit sa victime en courant. L’hypothèse du prévenu ne tient absolument pas la route." Six ans de prison sont donc requis contre Yousef pour la tentative de meurtre.

À la défense, Me Knoops plaide un sursis le plus large possible en demandant une requalification des faits en coups et blessures: "l’intention d’homicide n’existe pas." Jugement le 23 octobre.