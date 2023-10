Jean viole sa fille en la menaçant de la rapatrier au Cameroun

C’est une dénonciation émanant de la sœur de Jean (en conflit avec ce dernier) qui lance le dossier en décembre 2020. Toute la famille semble être au courant des viols imposés à la fille de Jean, entre 2012 et 2014. Auditionnée, cette dernière confie le calvaire vécu durant ces deux années. “Elle vivait sous la violence du paternel. Un soir, elle ne se sentait pas bien et le prévenu est venu se coucher auprès d’elle. Elle a cru que c’était pour la réconforter, mais il s’est montré entreprenant, avant de la violer malgré la douleur et les contestations. Elle rapporte également des fellations imposées”, narre le substitut Bury en reprenant l’audition de la victime. Lors d’un des viols, la jeune fille est tombée enceinte de son bourreau, avant de se rendre dans un planning familial.