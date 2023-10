Les escrocs s’améliorent : une nouvelle arnaque sur Facebook Marketplace pour vous dérober votre argent

C’est sur Facebook Marketplace que ça se passe, et c’est plutôt ingénieux. Pour un œil averti, peu de risques, mais autant prévenir pour celles et ceux qui sont plus confiants – ou moins regardants.

À lire aussi

Trois étapes : danger à la troisième

Première étape : vous vendez un objet sur Facebook. Un acheteur vous contacte, s’exprimant de façon très correcte, se dit intéressé, mais ne peut pas venir personnellement chercher l’objet en question, puisqu’il habite Arlon (si vous êtes de Bruxelles), ou inversement. Jusque-là, c’est crédible.

Deuxième étape : l’acheteur vous propose de payer l’envoi en plus du prix demandé pour l’objet. Disons que vous vendez un vase à 50 €, il envoie une capture d’écran du site de BPost rappelant qu’un colis de moins de 10 kg, envoyé en Belgique, avec une assurance en cas de casse, c’est 8,30 €. Il vous propose donc de payer 58,30 €. Jusque-là, c’est crédible.

Troisième étape, et c’est là que l’arnaqueur, qui utilise un faux compte, va tenter de vous avoir : il propose de payer en ligne le coupon BPost, prérempli avec son adresse postale, qui vous sera envoyé par email. “Il suffit de coller l’étiquette sur la boîte d’envoi”, précise-t-il. Là, tout s’enchaîne : vous recevez un mail de BPost (qui n’est en fait pas de BPost, regardez par exemple l’adresse mail qui est bpost@norelply.org, une fausse adresse qui aurait pu être noreply@bpost.be), qui vous invite à vous créer un compte MyBPost pour recevoir le virement instantané qui vous attend, et imprimer l’étiquette à coller sur le colis. Le bouton “connectez-vous ici” dans le corps de l’email vous envoie en réalité vers une fausse plateforme, où il vous est demandé de vous connecter à votre compte bancaire pour recevoir l’argent. Si vous le faites, l’escroc aura accès à vos comptes en banque et ne se privera pas de les vider avant de disparaître dans la nature.

À lire aussi

Une arnaque crédible

Le pire dans tout cela ? C’est que la personne en face, dans le chat, donne l’impression d’être intéressée par l’objet mis en vente. Elle s’exprime dans un français correct, donne une adresse postale qui existe, propose de payer les frais de port, se montre compréhensive si vous ne répondez pas immédiatement. La discussion peut même s'étaler sur plusieurs heures voire journées. On dirait un véritable acheteur !

Prudence, donc. Le meilleur échange, c’est encore en mains propres dans un lieu public. Ou, en cas d’envoi, attendez d’avoir l’entièreté de la somme promise sur votre compte en banque pour commencer réellement la vente.