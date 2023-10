Le magasin en question existe dans la commune depuis une cinquantaine d'années et bénéficie d'un bon volume de clientèle.

Dans un communiqué, l'entreprise Delhaize a indiqué que le nouveau magasin a été bâti selon un nouveau concept "où l'accent est mis sur la fluidité et l'efficacité, l'innovation et l'inspiration" et où "le client et l'expérience d'achat occupent une place centrale".

Le nouveau gérant indépendant fut jusqu'il y a peu directeur d'enseigne au sein du groupe Delhaize pour les magasins Proxy de la zone sud du pays.

Quelque 60 collaborateurs travailleront dans ce magasin.