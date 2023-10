Vous voulez devenir propriétaire à Charleroi? C'est 15 à 20% plus cher aujourd'hui qu'en 2020

Dans le détail, on voit que les endroits les plus prisés (comprendre: chers, ou en tous cas où les gens ont le plus les moyens) de Charleroi sont Mont-sur-Marchienne et Goutroux, dépassant la barre des 190.000€ de moyenne pour une maison. Acheter à Dampremy ou Marchienne-au-Pont est l'opposée, avec un prix sous les 120.000€, toujours pour une maison. Si c'est plutôt l'appartement qui vous tente, Montignies-sur-Sambre flirte avec les 137.000€ de moyenne et Charleroi (centre-ville) ainsi que Marcinelle sont les moins chers, autour de 110.000€.

En périphérie (on ne compte que les maisons ici, les ventes d'appartements étant moins courantes), c'est Les Bons Villers, Gerpinnes et Pont-à-Celles qui trustent le haut du podium des entités les plus chères. Entre 281.000 et 304.000€ pour une maison. A l'inverse, si c'est moins cher que vous cherchez, des coins comme Farciennes (153.000€ de moyenne), Châtelet (165.000€) ou encore Courcelles et Fontaine-l'Evêque (175.000€) sont les plus abordables du coin.

A l'inverse, si vous êtes propriétaire et que vous comptez revendre, certains lieux n'ont quasi pas gagné en valeur moyenne, voire y ont perdu au change, compte tenu de l'inflation (+12% environ en trois ans). On peut ainsi épingler Farciennes (+6%), Courcelles (+8%) ou même... Ham-sur-Heure-Nalinnes (-3%!)