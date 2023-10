Aiseau-Presles : marathon de la propreté, la police veille

Si la propreté est l’affaire de tous, l’opération marathon se fera également en présence de la police de la zone Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes. Celle-ci sera présente afin de sensibiliser les citoyens et, au besoin, rappeler ses droits et devoirs à chacun. “Nous accompagnons l’opération BeWapp dans le but de sensibiliser les citoyens sur l’importance de la propreté publique, ” explique Christophe Dullier, commissaire zone de police Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes. Et de poursuivre “Non seulement nous sommes présents pour sensibiliser les citoyens mais en cas de besoin nous sanctionnerons les contrevenants. Nous serons notamment attentifs aux déchets abandonnés et également à la végétation sur les trottoirs. Nous veillerons au respect du règlement de police commun aux trois communes de la zone. Au-delà de la propreté publique, nous pouvons agir sur le fait qu’il est interdit de nourrir les animaux errants”. Suivant le règlement de police, l’abandon de déchet est considéré comme une infraction de 2ème catégorie pouvant donner lieu à une amende administrative pouvant aller de 50 à 100 000 euros.

Pour la police locale, le marathon de la propreté est l’occasion de mener une opération de proximité auprès de citoyens. “Être présent nous permet d’échanger avec les gens. Il est ainsi possible de connaître les autres éventuels soucis qui ne concernent pas spécialement la propreté publique. Nous participons aussi à des opérations ponctuelles sur les différentes communes”, conclut le commissaire Christophe Dullier.