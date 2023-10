Fleurus: travaux annoncés pour le quartier Gare-Centre ainsi que pour l'Hôtel de Ville de Wanfercée-Baulet

Vu le développement de la ville au fil de l’Histoire, c’est évidemment le centre de Fleurus qui concentre le caractère le plus urbain, avec une grande densité de commerces, de services et de desserte de transports en commun. Le quartier Gare-Centre, grosso modo délimité par la gare SNCB au nord et la chaussée de Charleroi au sud, a été choisi comme la zone prioritaire pour ces premiers aménagements urbains. La Ville le rappelle, dans un communiqué: "Les autorités visent à une réappropriation des espaces publics en faveur de l’attractivité du cœur de Fleurus. Les actions tendent vers une requalification des voiries, une diminution des espaces en friche, des mesures de diminution des flux de voitures dans les ruelles et la création d’espaces de convivialité". Ce sera notamment le cas de la place Albert 1er, qui a vocation à véritablement devenir la place centrale de Fleurus. Avec de nouveaux aménagements simples et sobres, ainsi que la sécurisation, avec caméras et éclairages, des venelles qui relient les places Albert 1er et Ferrer, cet espace deviendra une véritable invitation à la flânerie, ainsi qu’un lieu adéquat pour les nombreuses animations urbaines, notamment durant l’été.

L’autre grand projet qui est donc soumis au SPW, c’est la requalification de la Cour Saint-Feuillien. Celle-ci est appelée à rester une poche de délestage dans le centre-ville avec le maintien de plusieurs places de stationnement en surface mais, surtout, la construction d’un parking souterrain sur plusieurs niveaux. La Cour, à l’issue de ce chantier, devra être végétalisée, pour devenir un grand espace de convivialité et de respiration pour les riverains du cœur de Fleurus, notamment ceux ne possédant pas de jardin.

Coup de vert à Baulet

Un autre dossier de travaux a été évoqué lors de cette séance publique du Conseil communal: la rénovation énergétique de l’ancien Hôtel de Ville de Wanfercée-Baulet. C’est un projet que Fleurus avait introduit dans la programmation FEDER 2021-2027 et qui a été repris par la Région wallonne. Les sommes mobilisées sont importantes: le subside régional est d’un peu plus d’un million et demi d’euros ; celui débloqué par l’Union européenne avoisine les 1,3 millions€.

Ce budget sera consacré au remplacement des châssis et portes, à l’isolation des murs par l’extérieur, à l’installation d’un éclairage LED avec détecteurs de présence, à la mise en place de panneaux photovoltaïques sur la toiture plate et à l’installation d’un chauffage central au gaz naturel. À terme, les économies d’énergie sont estimées à plus de 63 tonnes de CO2.