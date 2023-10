La Ville de Charleroi en déficit s'offre une "Cité Administrative" à 40 millions d'euros: il aurait mieux valu construire du neuf...

L’explosion de la dépense rend le projet de plus en plus indigeste: d’une dizaine de millions d’euros, l’estimation du coût de la rénovation et de la transformation de l’immeuble Magister en cité administrative à Charleroi, dans le périmètre du Left Side Business Park, devrait atteindre le double, selon nos informations confirmées à bonne source. Soit vingt millions d’euros – et c’est un minimum car la facture finale pourrait être encore plus salée – auxquels il convient d’ajouter le montant du rachat de ce bien au groupe Iret: encore 20 autres millions, ce qui porte l’ardoise à… quarante millions d’euros. Pour un immeuble de 12 000 mètres carrés, cela fait cher. Très cher même en regard des prix des constructions neuves basse énergie voire passives.