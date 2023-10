Stéphane & Jennifer: leur relation "toxique et explosive" continue... malgré la violence du prévenu, qui reconnaît des coups

En aveu des faits, le compagnon ne conteste pas non plus avoir adopté un comportement harcelant entre mai et juin 2021. Malgré la comparution devant la justice, la situation reste inquiétante. Stéphane et Jennifer sont toujours ensemble et l'homme confirme encore boire de temps en temps, risquant à tout moment de basculer dans la violence. La meilleure preuve reste encore ce dossier classé pour charges insuffisantes à la suite d'une intervention policière au domicile conjugal à Anderlues le 13 juillet dernier.

Pour canaliser les deux problèmes de Stéphane (la violence et l'alcool), le parquet propose un sursis probatoire avec une peine d'un an de prison. Même son de cloche du côté de la défense, conscient des problèmes rencontrés par Stéphane. Jugement mi-novembre.