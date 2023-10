Comment dénoncer des problèmes avec des services publics ou des entreprises? La médiation est là pour ça, "l'ombudstour" fera escale à Charleroi

Comme ils l’avaient déjà fait voici une dizaine d’années, les médiateurs et ombudsmen rééditent un "ombudstour", un road show à la rencontre des citoyens et prescripteurs. Après la Flandre cette semaine, et Bruxelles ce samedi, la caravane fera étape dans plusieurs villes du sud du pays la semaine prochaine. Elle sera à Charleroi mercredi.

Sa présence s’articulera autour de deux temps forts: un stand d’information s’installera sur la place Verte, de 10 à 16 h. "Nous y accueillerons le public pour lui expliquer comment et où s’appuyer sur les intervenants et ressources de notre réseau", explique Jean-Luc Labbé, médiateur communal de Charleroi. Des animations sont prévues pour susciter les rencontres. Deuxio: de 10h à midi, les partenaires et prescripteurs, notamment les travailleurs sociaux en contact avec les publics, seront reçus et briefés à l’hôtel de ville. "L’occasion de retaper sur le clou et de rappeler ce que nous pouvons faire pour aider les personnes qu’elles et ils accompagnent."

Indépendant, impartial

"L’ombudsman est un terme surtout utilisé en Flandre ou le médiateur intervient quand une personne rencontre une difficulté avec un service public ou privé, et qu’elle ne parvient pas à résoudre la situation. Elle ou il veille à rechercher une solution, à apporter des réponses et, le cas échéant, à formuler des recommandations", explique Marc Bertrand, le président du réseau ombudsman.be.

Avant d’introduire une plainte, il faut essayer de régler le problème avec l’administration ou l’organisation concernée. Chaque ombudsman examine les plaintes en toute indépendance. Si elles ne sont pas justifiées, il en explique les raisons. Si elles le sont, il identifie les dysfonctionnements, cherche éventuellement une solution et émet des recommandations afin de prévenir d’autres problèmes.

L’ombudsman travaille gratuitement, dispose même parfois d’un numéro vert, il est tenu au secret professionnel et entend toutes les parties afin d’instruire son dossier. Ni avocat ni juge, ni policier non plus, il n’est là ni pour blâmer ni pour sanctionner. Son rôle est d’examiner en toute impartialité les situations et d’améliorer les procédures. Si les administrations et les organisations ne sont pas obligées de suivre ses propositions, il s’appuie sur son autorité morale pour parvenir à les convaincre. Il ne reçoit d’instructions de personne et organise lui-même son travail. C’est un intermédiaire neutre et indépendant.

À Charleroi, la médiation communale fête ses trente ans

Trente ans ! Créé en octobre 1993, le service de médiation communale de Charleroi passe un cap en ce mois d’octobre. "En trois décennies, nous avons reçu et instruit quelque 11 500 dossiers, confie le médiateur communal Jean-Luc Labbé. En 2021, nous avons instruit 534 dossiers. Ce chiffre est retombé à 422 l’an dernier."

Il ne subsiste en Wallonie que deux services de ce type: à Charleroi et à Courcelles. "Voici 30 ans, nous avons été les premiers à entrer en fonction. Le projet s’inspirait d’une initiative de la métropole d’Anvers. Cette expérience était née des échanges entretenus à l’époque dans le cadre de ce que les villes d’Anvers, Bruxelles et Charleroi avaient appelé “l’axe ABC”, un axe de coopération. Le prince Philippe était venu assister, en novembre 92, à la séance publique où le conseil communal, présidé par l’ancien bourgmestre Jean-Claude Van Cauwenberghe, avait adopté le règlement instituant la fonction de médiateur. On parlait à l’époque d’ombudsman communal. Le nom de la fonction a été francisé."

Une autre échelle géographique ?

Le médiateur insiste: "Nous ne sommes pas là pour innover dans l’administration, mais pour faire en sorte qu’elle fonctionne mieux. En l’invitant au changement. Quand un usager estime ne pas avoir obtenu satisfaction à l’une de ses demandes auprès d’un service de la Ville, de la police ou du CPAS, il peut saisir notre service d’une plainte. J’interviens alors en toute indépendance."

Changer l’échelle géographique d’intervention du médiateur de Charleroi pour en faire un service compétent sur la zone Charleroi Métropole, en renforçant ses moyens humains puisqu’il travaille actuellement seul: Jean-Luc Labbé en avait lui-même fait la suggestion voici plus de 20 ans à l’époque des communautés urbaines. Le projet n’a jamais abouti. "On peut aussi réfléchir à des territoires plus petits, comme les zones de police afin de mutualiser les coûts. Il appartient aux responsables politiques d’inscrire cette question à leur agenda s’ils estiment qu’elle présente de l’intérêt. À ce jour, aucun ne l’a fait !"