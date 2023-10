Fleurus: un nouveau projet pour réduire la fracture numérique des Seniors

La fracture numérique reste un enjeu de société important, tant pour les populations moins aisées que pour les citoyennes et citoyens plus âgés. Sur Fleurus, 26,6% des habitants ont entre 60 et 95 ans, l’inclusion numérique des Seniors s’impose donc comme une priorité importante. Le dernier Conseil communal en date a pu en prendre la mesure, en approuvant le dossier de candidature de la Ville dans le cadre de l’appel à projets "Plan d’inclusion numérique", inclus dans le Plan de Relance de la Wallonie. En rejoignant aussi le programme "Life long digital training", la Ville entend agir au maximum pour ses Aînés, à travers deux leviers: l’égalité d’accès aux outils numériques et la formation continue pour accompagner les évolutions digitales.