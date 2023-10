Le bus “La Grande Enquête” du PTB débarque à Marcinelle samedi matin : “l’idée, c’est de récolter les avis pour construire notre programme”

”Il y a deux parties à l’enquête : une nationale et régionale, sur le logement, la santé et la fiscalité par exemple, et une partie locale sur les taxes carolos, la mobilité au centre-ville, etc. Cette seconde partie a été préparée par les militants et les élus de la région”, explique-t-elle.

En 2019, 3 500 enquêtes avaient été récoltées. L’objectif est d’en faire au moins autant, si pas plus, sur la région carolo. “C’est notre première étape de campagne : faire un état des lieux et prendre les avis des gens. On espère toucher nos membres, qui ont tous été invités, mais aussi les gens du quartier ou ceux qui partent faire leurs courses. Sur base des réponses, on va trouver ce qu’on appelle les “non négociables” pour la formation d’éventuelles majorités et construire notre programme, savoir sur quoi on doit se battre”, ajoute Pauline Boninsegna.

Pour celles et ceux qui veulent donner leur avis sur la “chose publique”, le formulaire peut être rempli sur place samedi matin, avec l’aide de membres du PTB si besoin, ou bien en ligne (n’importe quand) sur www.grandeenquete.be.

On a demandé, si hypothétiquement les enquêtes montraient que les Carolos étaient en grande majorité pour – par exemple – le parking payant (ce contre quoi le PTB à Charleroi se bat depuis plusieurs mois voire années), les élus carolos changeraient leur fusil d’épaule pour défendre le parking payant. Pour Pauline Boninsegna, c’est oui : “Bien sûr, l’idée c’est de porter les avis des gens. S’il faut demain défendre le stationnement payant ou l’adapter pour mieux répondre aux besoins des Carolos, c’est ce qu’on défendra. C’est ce qu’on fait aujourd’hui en s’y opposant. On a des comptes à rendre à celles et ceux qui nous élisent.”