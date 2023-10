Thuin lance un "plan d’urgence voiries": 1,4 million d'euros de la vente de Brutélé injectés dans les routes

Récemment, la Ville de Thuin a perçu plus de 3 millions d’euros grâce à la vente de Brutélé et 50% du bénéfice de la vente seront consacrés à la réfection de voiries, ce qui permettra de donner un véritable coup d’accélérateur aux chantiers de la Ville. "Nos routes ont besoin d’entretien. Et ce n’est pas une mince affaire avec un réseau aussi dense. Chaque année, nous dépensons 150 €/habitant pour entretenir la voirie, soit 2 250 000 € chaque année. Nous mettons un point d’honneur à ne pas augmenter les impôts de nos concitoyens. Parfois, nous bénéficions de subsides", explique la bourgmestre, Marie-Eve Van Laethem.

La réfection des voiries

De nombreux travaux ont déjà été réalisés (égouttage, remplacements de coffres de voirie, raclage, asphaltage) dans plus de 17 rues de l’entité. Et d’autres arrivent dans les semaines, voire les mois à venir:

Biesme-sous-Thuin: rue St-Martin et rue de Ragnies ;

Thuin: rue du Nespériat, une partie de la rue Crombouly, rue Poty Daivière et rue de la Piraille.

Thuillies: chemin de Cour-sur-Heure, rue des Hamoises, rue du Chemin de fer.

Gozée: rue Émile Vandervelde où 100 000€/an sont prévus afin de refaire petit à petit des tronçons en béton.

Leers-et-Fosteau: rue Léon Cauderlier.

Biercée: rue Grignard.

"Le SPW est un partenaire de la Ville puisque l’entité est traversée par des routes qui lui appartiennent. Des travaux de réfection et de sécurisation (trottoir, bande cyclable…) ont été réalisés à divers endroits. D’autres sont en cours", ajoute-t-elle.

Ainsi à la route de Thuin à Gozée, la réfection et la sécurisation de la route se poursuivent à partir du 16 octobre (aménagement de tronçons avec une piste cyclable, deux nouveaux arrêts de bus situés près du Recyparc et l’entrée du CEFA). À la route de Sartiau à Biercée, il s’agit d’une importante réfection de voirie (route très dégradée).

D’autres travaux sont prévus à la rue Léopold II (entre la rue Pierre Mengal jusqu’à la Place Albert 1er) en 2025. Le chantier prévoit une réfection de la voirie (pavés affaissés) mais aussi la sécurisation des abords de l’Institut du Sacré-Cœur. Un plateau pour ralentir la vitesse serait installé au carrefour entre l’école, la rue des Nobles et la Chaussée N-D. Après les travaux, les voitures pourront encore se garer sur la partie droite de la route en se dirigeant vers Thuin Ville Haute.

Sécurité routière

Sept radars sont installés dans l’entité, des coussins berlinois apparaissent ici et là. Ces dispositifs permettant de casser la vitesse ne font cependant pas l’unanimité chez les riverains (nuisances sonores).

Grâce à une concertation avec ces derniers, on se dirige pour un placement de rétrécissements axiaux avec potelets. Plus de 50 000 € seront consacrés pour des aménagements de sécurité dans une dizaine d’autres rues.

Aménagements vélos

Outre des marquages au sol, des abris vélos, des aménagements cyclo-piétons sur des trottoirs, d’autres travaux suivront.

Avec l’arrivée de nouveaux stationnements dans six endroits stratégiques de l’entité, des bandes cyclables suggérées seront créées et matérialisées par une bande de couleur. Des aménagements cyclo-piétons sur la route de Beaumont sont prévus depuis l’église de Gozée jusqu’au pont de Thuillies.

"Pour déterminer les priorités, nous avons regardé aux voiries les plus abîmées, les plus peuplées, les plus empruntées. Nous veillons à leur répartition géographique et nous nous efforçons de créer des cheminements de pistes cyclables afin de sécuriser nos usagers faibles", conclut la bourgmestre.